Когда откроют Египет: Россия хочет, чтоб Египет конкурировал с Крымом

Глава «Ростуризма» Олег Сафронов заявил, что Египет, который все-таки откроют, не будет и не должен стать конкурентом Крыму или российской глубинке. И даже если народ ринется к пирамидам и «всему включено» — восстановить былой пассажиропоток будет непросто. Привыкли отдыхающие уже познавать Россию и заново обживать Крым.

Чиновник непрозрачно намекнул, что Египет и Турция на туристическом рынке на сегодня просто необходимы, потому в пользу Крыма их никто «задвигать» не собирается. Более того – здоровая конкуренция на рынке туристических услуг очень нужна. Не все еще в плане сервиса в Крыму хорошо, и туристический сервис египетских отелей – повод исправиться. Не только зимний пляжный отдых делает Египет столь привлекательным – там чистые пляжи, уютные отели, вежливый обслуживающий персонал. К тому же зимой Россия, что называется, «пасс»: возможности полежать на пляже нет даже в Крыму.

В этом году, по словам Сафронова, рубль немного укрепился, и потому турист будет искать отдых за границей, а где – вопрос предложений, спроса и конкуренции. Правда, виза в Египет может подорожать к лету в 2,5 раза, стоить 60 $. Москва спрашивает Каир, зачем он это делает, а Египет отвечает – проблемы в экономике и шаткое положения фунта, но если Россия откроет границы, то с повышением стоимости можно подождать.