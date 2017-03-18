Когда откроют Египет: россияне полетят не раньше осени, британцы начали продавать путевки

Когда откроют Египет для российских туристов, по-прежнему неизвестно. А тем временем, другая страна, ограничившая турпоток в «страну фараонов», возобновила авиасообщение. В Великобритании открыли продажу туров на осень текущего года.

Речь идет о туроператорах «Томсон» и «Томас Кук». Они предлагают туристам поехать в египетский Шарм-эль-Шейх в октябре и ноябре текущего года. При этом отдохнуть в доселе закрытом Египте можно будет по достаточно солидной цене – ценники начинаются от 1400 британских фунтов за неделю отдыха.

При этом, как отметили, в представительствах туроператоров, начало продаж путевок вовсе не значит, что рейсы в Египет будут возобновлены. Дело в том, что в МИД Великобритании все еще считают Египет опасным для туристов в плане террористической угрозы.

Что касается российских туристов, то никакой конкретики пока нет. После того, как в Египте анонсировали подорожание туристических виз с 25 до 60 долларов, новостей о сроках возобновления туристических рейсов не поступало.

Судя по всему, до осени рассчитывать на полеты в Египет россиянам не приходится.

Напомним, что россияне перестали отдыхать в стране пирамид после того, как осенью 2015 года на Синайском полуострове взорвался российский пассажирский самолет. Трагедия была признана терактом, после чего все рейсы их РФ в Египет были отменены в целях безопасности.