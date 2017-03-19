Когда откроют Египет: туры могу подешеветь на 30% из-за колебаний валют

Если Россия примет все доработки египетской стороны в плане безопасности, то тур в Египет будет стоить на 30% меньше, чем стоили до закрытия страны. Об этом заявляют египетские чиновники, желая вернуть в страну российского туриста. И с экономической точки зрения это объяснимо: рубль и египетский фунт движутся «в разные стороны». В фунтах сохраняться цены 2015 года в долларах, а Россия от этого выиграет.

Первое время после гипотетического открытия Египта летать будет очень дорого: регулярные рейсы всегда стоят дороже, чем чартерные. Однако египетская сторона хочет в стоимость путевки включить экскурсии и вылеты самолетами внутреннего сообщения на самые дорогие и красивые морские курорты. Для россиян уже готов отдельный терминал, но РФ постоянно находит там погрешности и недоработки. Египет в свою очередь даже пересмотрит цены на визы в страну и не станет повышать их стоимость. Страна хотела, чтоб за визу брали не менее 60 долларов начиная с 1 марта 2017 г., хотя сейчас просят 25 долларов. Идея повысить стоимость виз принадлежала министру внутренних дел, но премьер-министр страны решил, что данный вопрос подождет до лета, по крайней мере, до 1 июля 2017 г. Российская стороны в лице Ирины Тюриной сочла пропозицию как минимум «странной»: Россия рано или поздно откроет границы, и такие цены на визу всех туристов распугают. Зачем тогда настаивать на скорейшем возвращении россиян?

Пока самой популярной альтернативой Египта в России является Греция. Во-первых, это шанс увидеть в своей жизни хоть что-то помимо сфинкса и пирамид. Страна относится к европейским, у нее многовековая история. Во-вторых, там есть программа «все включено», несколько морей и стабильная политическая обстановка. Террористов страна совершенно не волнует, путчей и митингов там не предвидится – менталитет не тот. Всегда можно получить впечатления, которые не лучше и не хуже Египта, а просто другие.