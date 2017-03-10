Когда откроют Египет: Валентина Матвиенко заявляет о «ближайших перспективах»

Миновал Международный Женский день, а в Египет мужчины своих женщин так и не свозили. Но спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко рассказывает о том, что открытие Египта – в ближайшей перспективе. Не выполнено только четыре пункта из тех, которые Россия прописала для египетской стороны, сделано 90% запланированного.

Госпожа спикер посетила Каир, но сделано это было в ходе ее делового визита: она проверяла, что сделано, а что еще нет. Пункты списка, которые не доделал Каир, СМИ не уточняют, поскольку Матвиенко не разглашает их. Египетская сторона давит на Россию, и ее можно понять – страна теряет огромные деньги, а другие нации тратят на порядок меньше денег на курортах, обслуживающему персоналу гостиниц не на что жить. Но пока даты не уточняются.

Пока достойная альтернатива Египту – крымский полуостров, тем более регион вернулся в состав России. В прессе ходят слухи, что Россия проверками «задвигает» страну в пользу Сочи, Крыма и даже Турции. Иначе давно уже возобновили бы рейсы: летают же россияне в Египет через Беларусь и Украину, и никто пока не пострадал. Люди за определенные деньги хотят определенные условия, еду, развлечений, а Египет умело сочетал стоимость и качество. Крыму же пока не удается соотносить обслуживание и те деньги, которые он просит за обслуживание.