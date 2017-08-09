Россияне массово сдают путевки в Турцию, купленные у туроператоров заранее. Люди не верят заверениям в том, что в стране нет кишечной инфекции. У турагентств есть свои причины отказать в отзыве путевок – ни Роспотребнадзор, ни Ростуризм не подтвердили наличие в Турции вируса Коксаки и не давали турагентам распоряжения закрыть Турцию для туристов.

Турагенты, отправляющие в Турцию отдыхающих, не хотят принимать назад путевки без уплаты неустойки и штрафов со стороны туриста. Официально агентства не получали распоряжения Ростуризма о закрытии турецкого направления, а Роспотребнадзор тоже не подтверждает эпидемии вируса Коксаки на побережье Турции. Вирус, которого боятся отдыхающие, действительно опасен и очень заразен, от него нет вакцины, но пока никто не говорил, что в стране эпидемия. В свою очередь, размер неустойки напрямую зависит от даты вылета в Турцию, может дойти до штрафа в двукратном размере. Смена страны для отдыха обернется пеней.

Роспотребнадзор сейчас усиленно мониторит ситуацию в Турции с вирусом Коксаки, направляет запросы, но пока не получает ответы. Ведомство открыло горячую линию для граждан России, которые привезли с отдыха кишечную инфекцию энтеровирусной группы. Фиксируется все – даты отдыха, первые симптомы, обстоятельства, после которых стало плохо, название отеля и самочувствие уже в России.

Вирус Коксаки поражает кишечник, его главные симптомы – диарея, обезвоживание и высокая температура. Но общая интоксикация организма может привести к нарушению работы многих органов и систем. Дети заражают друг друга вирусом Коксаки быстро и несколькими путями заражения.