Колядки в центре Москвы: для верующих построят праздничный вертеп и устроят ярмарки

Издавна на Руси было принято встречать Рождество колядками о рождении Христа, праздничным вертепом, веселыми ярмарками. Центр столицы приглашает москвичей и гостей города 7 января побывать на различных мероприятиях – концертах исполнителей колядок, экскурсиях и мастер-классах. Праздники будут продолжаться три последних дня рождественских каникул – 6, 7 и 8 января, а в понедельник Россия выходит на работу. На Тверской площади и Площади Революции пройдут интересные представления, спектакли и вертепы, которые оставят только светлые воспоминания о Москве.

На Тверской площади спектакль о рождении Христа будут показывать куклы ростом с человека. На них будут палестинские одеяния, чтоб у зрителей сложилось правильное представление об эпохе начала нашей эры. В яслях не будет Христа, зато их них будет струиться сияющий свет. Рождественские мистерии, как и вертеп, будут самыми лучшим в Москве. Помимо колядок артисты покажут «святочные игры», научат «водить козу» и «ходить со звездой». Каждый изготовит из дерева свою восьмиугольную звезду, посадит ее на шест и пройдется с нею вокруг елки, распевая праздничные колядки о рождении Христа. На кулинарных мастер-классах будут варить сбитень, «глинтвейн по-русски», и выпекать традиционные «козули» — пряники с медом. Их вешали на елочку – порадовать детишек, а не съеденные козули хранились до следующего Рождества.

Площадь Революции каждый день будет показывать театральные представления на льду «Волшебного ледового дворца» и просто спектакли уличных артистов. По Тверской будут водить экскурсии экскурсоводы, рассказывать о православном Рождестве в Москве в разные эпохи. Для те, у кого нет желания идти в многолюдное место, народные гуляния перенесли в их район. Площадь Европы, например, нацелена на детей – они будут играть в фанты, как их сверстники до революции сто лет назад, отвечать на вопросы викторины. Каждый округ пригласил к себе артистов театра и поваров ресторанов для кулинарного мастер-класса.