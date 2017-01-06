Команда США стала чемпионом мира по хоккею среди молодежных сборных

Сборная США стала победителем в ЧМ по хоккею. Данный чемпионат проходил среди молодежных сборных. Об этом передает российское издание.

Американские спортсмены обыграли канадцев, счет после игры составил 5:4. Финал прошел в Монреале. Со стороны США шайбу в ворота противника в основное время смог забросить Чарли Макэвой, это произошло на 24 минуте. Отличился и Киффер Беллоуз, который забил шайбу на 30 и 45 минутах. Также был активным игрок сборной Колин Уайт, его шайба была забита на 48 минуте. В канадской сборной шайбу забил Томас Шабо, Джереми Лозон, Николя Руа, а также Матье Жозеф. Это произошло на 5, 10, 42 и 45 минутах соответственно. Что касается решающего буллита, его сделал Трой Терри. Стоит отметить, что данная победа для США является четвертой. В 2004, 2010 и 2013 годах сборная уже становилась чемпионами.

Напомним, сборная РФ не смогла заполучить путевку в финал, так как не выиграла игру у сборной США. Встреча команд закончилась ничьей. Но Россия заработала «бронзу», по итогам игры с Швецией. Российская команда смогла завершить счет 2:1. Забить шайбу соперникам смог Кирилл Капризов. Это произошло на 21 минуте, а на 61 минуте выделился Денис Гурьянов, гол которого стал решающим.