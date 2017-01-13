Конец света 2017: американцы построили бункерный городок на случай глобальной катастрофы

На случай, если конец света в 2017 году все же наступит, человечество может спастись в специальных бункерах в Южной Дакоте. По крайней мере, часть человечества. Компания Vivos Group занимается продажей и обустройством специальных бункеров, которые строились еще в сороковые года, а теперь предназначаются для экстренных случаев.

Vivos хPоіnt – крупный частный бункерный город, в котором в экстренной ситуации могут поселиться пять тысяч человек. Приобрести свой личный бункер может любой желающий обеспеченный человек. Предположительно, на случай Армагеддона в бункерах смогут выжить представители американской и мировой элиты, поскольку купить такое «жилище» может не каждый.

В компании рассказывают, что такой бункер способен спасти человека от артиллерийской бомбардировки и даже ядерной войны. Правда, насчет последней есть большие сомнения. Тем не менее, бункеры уже выдержали испытание временем и сохранились в отличном состоянии. Само «жилье» выполнено из бетона и стали и готово выдержать солидный ущерб.

По желанию клиента бункер обеспечивают всем необходимым. Запасов пищи и воды там может хватить на несколько лет, а само помещение можно оборудовать самыми различными удобствами. Конечно, все это «влетит» в хорошую копеечку. Бункер можно как выкупить, так и арендовать его на несколько лет. Зависимости от оборудования и условий жилье может обойтись клиенту более чем в 100 тысяч долларов.