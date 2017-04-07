Король Иордании посоветовал западным государствам "торговаться" с Россией насчет Крыма

По мнению короля Иордании Абдаллы II США и странам Евросоюза нужно пойти на некоторые уступки России по вопросам крымского полуострова, чтобы ускорить решение сирийского вопроса. Об этом он заявил в своем интервью в «Washington Post».

Как заявил Абдалла, Россия разыгрывает трехмерную шахматную партию, где огромное значение для неё имеют Крым, Сирия и Украина. По его мнению, западным странам необходимо обсуждать с Россией все три вопроса одновременно, умело торгуясь при этом.

Он добавил, что для России наиболее приоритетным является вопрос Крыма, и если с Москвой удастся договориться по этому вопросу, то она будет с большей гибкостью рассматривать вопросы относительно Сирии и Украины. Напомним, по этому поводу уже высказывался Владимир Путин, который подчеркнул, что Крым никогда не будет вопросом торга.