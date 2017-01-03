Королева Елизавета ІІ 12 дней не появляется на публике перед британцами

Все СМИ мира бьют тревогу: Королева Елизавета ІІ долгое время не появляется на публике перед подданными. Монархиня пропустила Рождественскую церковную службу и не поздравила народ Британии с Новым Годом. Причиной стал «затяжной насморк», и ей врачи не рекомендуют появляться в местах скопления народа в целях профилактики. Уже долгое время стареющая королева собирается «в отставку», к тому же в 90 лет больше думают о здоровье, а не об имидже монархической власти.

Женский портал «Elle» пишет: королева потихоньку отходит от дел, редко бывает на публике, отдает свои благотворительные проекты сыну и внукам. Всего у Королевы 25 фондов, они касаются многих сфер жизни – начиная детьми и заканчивая спортом. Своим преемником Елизавета видит сына Чарльза — это соответствует преемственности власти, хотя долгое время писали, что внук Уильям на королевском троне ей нравился больше. В эфире ВВС восприявший духом Чарльз заговорил во время рождественской речи о тех мировых проблемах, о которых мать запретила ему говорить. Британские СМИ писали: у Принца даже начали проступать лидерские качества, которых не наблюдалось ранее у этого безвольного человека.

Пресса Британии подозревает, что дело не только в простуде королевы: Чарльз должен сам учиться обходиться без нее, посещая службы, произнося речи, поздравляя народ по праздникам. Отчего монархиня перестала делать акцент на внуке, назвав сына преемником – Кенсингтонский дворец умалчивает, но на пенсию Елизавета собирается в скором времени. Внук мог признаться бабушке, что не готов к огромной власти и боится «упустить» ее правнуков Джорджа и Шарлотту.