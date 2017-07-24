Кот Стаббс: скончался домашний любимец, бывший почетным мэром города на Аляске

Кот Стаббс, который на протяжении практически всей своей жизни был почетным мэром населенного пункта Талкитна, скончался. Рыжий градоначальник небольшого города на Аляске прожил более 20 лет. В прошлом году в американских СМИ публиковались ошибочные заявления о смерти животного.

Недавно умер любимец жителей города Талкитна, который находится в американском штате Аляски. Рыжий кот Стаббс прожил более 20-и лет. За это время он был пятнадцать раз избран жителями этого небольшого города на пост мэра. Впервые градоначальником населенного пункта, в котором проживают менее 1000 человек, Стаббс стал будучи котенком. Его избрание произошло в 1997 году. Причиной выбора такого необычного мэра стало то, что американским жителям надоели политики, поэтому на эту кандидатуру был выдвинут домашний любимец.

Местные жители рассказали, что в ночь на 21 июля знаменитый кот уснул, и уже не проснулся. Мир узнал о смерти животного на следующий день. По словам семьи Споунс, которые являлись хозяевами Стаббса, почетный мэр города до последнего дня был настоящим бойцом.

«Мяукал весь день, выпрашивая, чтобы его погладили или посидели рядом с ним на кровати, или позволили ему устроиться поуютнее, часами урча у нас на коленях», — говорят хозяева.

Необходимо отметить, у этой семьи имеются еще два котенка, с которыми очень любил играть умерший кот. Возможно, один из них станет новым градоначальником города на Аляске.

Напомним, рыжее животное 3 года назад пыталось баллотироваться в Сенат США. Годом ранее на него напали собаки, а в 2016 году в некоторых СМИ появилась ошибочная новость о его кончине.