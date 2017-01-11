Криштиану Роналду показал свою новую возлюбленную

На The Best FIFA Football Awards известный всему миру Криштиану Роналду показал новую любовь. Об этом передает одно из российских изданий.

На награждение знаменитый мужчина пришел вместе с брюнеткой Джоржиной Родригес и ее наследником. Данное событие прошло в Цюрихе в начале текущего месяца, а именно 9 числа. Спортсмена наградили званием «Лучший игрок года». Пара вместе с мальчиком позировали для фотографов. Стоит отметить, что о новых отношениях футболиста стало известно осенью прошлого года. Так, СМИ увидели пару вместе в Диснейленде. Несмотря на то, что женщина постоянно посещала матчи с участием спортсмена, их не могли заметить вместе, пара тщательно скрывала свои отношения.

Недавно стало известно, что Дженнифер Лопес сделала для своей сестры необычный подарок. Женщина познакомила ее с нападающим «Реала». Знаменитость пригласила Криштиану на вечеринку родственницы, которая является его фанаткой.

Напомним, Роналду опроверг слухи о том, что он гей. Приверженцем нетрадиционной ориентации его считали давно, но после того, как он крикнул на матче «богатый гей», сомнения у всех отпали. Все посчитали эти слова признанием.