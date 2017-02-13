Крупная плотина около города Оровилл может разрушиться: калифорнийские власти эвакуировали местных жителей

Недавно произошла эвакуация людей в окрестностях Оровилл, который находится в Калифорнии. Это произошло из-за появившейся угрозы разрушения крупной плотины.

Эксперты сообщают, что дожди и снег повысили водный уровень, по этой причине конструкция плотины подверглась эрозии, это может привести при экстренном водном сливе к возникновению дополнительных повреждений. Местными властями была проведена эвакуация 130000 жителей. Для людей подготовили убежище в населенном пункте Чико.

«Объявляется эвакуация людей из нижней части Оровилла, районов, расположенных внизу по речному течению. Внимание!Это не учебная тревога!», — опубликовано сообщение на странице в Фейсбук калифорнийского округа Бьютт.

Необходимо отметить, что данная плотина является самой большой в Америке. Для избегания ЧП было принято решение усилить водный сброс до 2,8 тыс.куб.м за минуту. Спасатели подтверждают разрушение дамбы, но отмечают, что этот процесс происходит не быстро, как ранее прогнозировали эксперты. Местные СМИ рассказали, что в местах, где провели эвакуацию зафиксированы случаи мародерства. В полиции Оровилла заявили о задержании нескольких правонарушителей.