Куклу-трансгендера, созданную по образу Джаз Дженнингс, начнут продавать детям в США

В США использовали трансгендера Джаз Дженнингс как прообраз первой на планете куклы-трансгендера. Популярный производитель Tonner Doll занялась разработкой и выпуском игрушки, которая выйдет в ограниченном тираже. Представят новую разработку уже на будущей неделе на нью-йоркской тематической выставке «Той Фейр».

Создатели необычной игрушки отметили, что их разработка не будет иметь никаких характерных черт трансгендерного пола. К примеру, кукла не будет обладать какими-либо особенностями фигуры или половыми признаками принадлежности к тому или иному полу. Однако визуально она все-таки будет напоминать человека-трансгендера, поскольку куклу создавали на основе образа Джаз Дженнингс – девочки, которая стала мальчиком спустя три года после рождения. Джаз сама почувствовала себя человеком другого пола.

Примечательно, что никаких возрастных ограничений для этой игрушки не будет. Играть с куклой сможет любой желающий ребенок, но старше восьми лет. А стоимость такой куклы будет достаточно впечатляющей – приобрести ее можно будет «всего» за девяносто долларов.

При этом разработчики игрушки сообщили, что кукла будет выпущена в ограниченном тираже, и приобрести ее будет непросто. Но в будущем создатели не исключают, что такую куклу пустят и на серийное производство, но только в том случае, если ограниченный тираж будет продаваться очень хорошо.