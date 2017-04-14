Первопроходец космонавтики Украины Леонид Каденюк заявил о том, что он не поддерживает предложение о переносе Дня космонавтики, даже если это будет приурочено к дате его полета. Ранее украинские власти выступили с предложением перенести праздник с 12 апреля, поскольку он имеет советские корни

Леонид Каденюк, который является первопроходцем в космонавтике независимого украинского государства, заявил о том, что он полностью не согласен с предложением убрать с календаря 12 апреля, когда празднуют День космонавтики, на другую дату. Как утверждает космонавт, полет Юрия Гагарина имеет мировой масштаб, это прорыв для всей отрасли. И его категорически нельзя связывать только с СССР, это не правильно. Ранее сообщалось о том, что в Украине планируют праздник космонавтики отмечать 19 ноября, а 12 апреля, когда Юрий Гагарин полетел в космос, отменить.