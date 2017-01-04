Леонид Якубович радуется вниманию со стороны желтой прессы

В последнее время в интернете все чаще стала появляться информация о болезнях, смерти ведущего Леонида Якубовича. В одних изданиях можно узнать подробности смертельного заболевания мужчины, в других о смертельной аварии. Об этом передает российское издание.

К счастью, все подобные заявления не соответствуют действительности. Знаменитость жив, бодр и чувствует себя прекрасно. Недавно он посетил Германию, чтобы выступить там, но недоброжелательные СМИ сразу начали писать о его лечении в этой стране от онкологии. Что касается аварии, она действительно была. И было несколько. Так, в 2007 и 2012 году мужчина попал в неприятную ситуацию на дороге. В данных авариях жертв нет. Концертный директор Якубовича уже устал опровергать все слухи о лечении и смерти мужчины. Он добавляет, что так развлекаются недоброжелатели знаменитости.

Сам мужчина с юмором относится к подобным слухам. Он отмечает, что наоборот радуется разговорам о серьезных заболеваниях, а не различных пустышек. Несмотря на это, знаменитость обратился к работникам СМИ, чтобы они больше его не хоронили, а выбирали для своих статей более интересные темы и персоны. Переживания ведущего заключаются в том, что когда на самом деле он умрет, его поклонники не поверят. Мужчина считает, что такими заявления о нем, желтая пресса пытается поднять свой рейтинг. Необходимо отметить, на сегодняшний день Якубович активно работает на телевидении, совмещает работу ведущего, сценариста и актера.