Лидер КНДР Ким Чен Ын осудил ракетный удар США по военной базе в Сирии и поддержал Башара Асада

Глава КНДР Ким Чен Ын прокомментировал нанесенный ранее Соединенными Штатами ракетный удар по военной базе в Сирии. Корейский лидер поддержал Башара Асада и осудил такие действия американских властей. Свою позицию глава государства выразил в телеграмме, отправленной в резиденцию Дамаска.

Как сообщает агентство РИА Новости, Ким Чен Ын поздравил сирийского коллегу Башара Асада с 71-летней годовщиной независимости Сирийской Республики. В приветственной телеграмме корейский лидер выразил солидарность главе администрации Дамаска, а также прямо осудил действия Соединенных Штатов, когда те нанесли мощный ракетный удар по базе в Хомсе. В телеграмме сказано:

«Мы осуждаем недавний акт агрессии США… Мы еще раз выражаем нашу решительную поддержку и солидарность действиям сирийского правительства и народа республики по достижению справедливости».

Реакции сирийских властей в лице Башара Асада пока не последовало. Ранее с поддержкой к президенту обратились и российские власти. Владимир Путин осудил ракетную атаку США, обвинив Белый дом в атаке под тщательно продуманным предлогом, имея в виду недавнюю химическую атаку в Идлибе.

В свою очередь, в Белом доме возложили ответственность за химатаку на мирных жителей на сирийское правительство. Точное количество жертв и пострадавших этой атаки до сих пор не установлено, однако, по разным данным, количество убитых идет на десятки и даже сотни человек. По данным официального Дамаска, в результате атаки на базу в Хомсе погибли не менее семи человек – военнослужащих.