Лидер Литвы считает Россию угрозой для всего Евросоюза

В своем недавнем интервью лидер Литвы Дали Грибаускайте ответила на самые каверзные вопросы журналистов. Разумеется, речь зашла и о России, Дали назвала Россию угрозой для всех стран Европы.

Отвечая на вопрос журналиста о России, она упомянула поведение наших военных, которые расположили ракетные комплексы рядом с границами Литвы. По мнению Грибаускайте, эти комплексы могут нести ядерный заряд, который сможет долететь до столиц стран Европы.

А это уже касается не только балтийских стран, а для всего Евросоюза. В связи с этим Грибаускайте пытается договориться с США о постоянном нахождении натовских военных на территории стран Балтики. Литве необходимо наличие противовоздушной обороны, так как без неё будет невозможно противостоять возможному вторжения со стороны России.