Лидеры 27 стран подписали новую римскую декларацию

Саммит Евросоюза, проходивший в Риме, окончился благополучно, лидеры европейских стран подписали новую римскую декларацию. Церемония подписания прошла в том же зале Горациев и Куриациев, где шестьдесят лет назад был подписан договор о создании ЕЭС.

Внимание многих журналистов присутствовавших на церемонии привлекло поведение премьера Польши Беата Шилдо. До этого она оглашала условия, на которых Польша не одобрить новую декларацию. Оказалось, что главным для Польши является европейское единство и сотрудничество с НАТО.

Однако, еще перед тем как отправиться на церемонию она заявила журналистам, что требования польской стороны были удовлетворены в декларации. Она на мгновение задумалась перед тем, как поставить подпись. Расписавшись, она улыбнулась, разведя руками.