Лора Суперфин посетила детское мероприятие в откровенном наряде

Певица Лора Суперфин посетила школьный турнир в откровенном наряде. Знаменитость пригласили в Нежин (Украина), где она выступила перед детьми. Ее сценический образ удивил всех присутствующих на мероприятии.

29 апреля в украинском городе Нежин, находящийся в Черниговской области Украины состоялся школьный турнир по вольной борьбе. На мероприятие была приглашена исполнительница Лора Суперфин, которая шокировала всех присутствующих своим появлением.

Женщина для выступления на этом мероприятии выбрала слишком откровенный наряд. На артистке было прозрачное черное одеяние, демонстрирующее глубокое декольте, а вместо интимного белья блестящие стразы. После того, как в интернете появились снимки с данного турнира, пользователи социальных сетей стали активно обсуждать исполнительницу. В основном люди были возмущены таким несоответствием сценического образа с мероприятием.

Необходимо отметить, что турнир прошел под покровительством партии БПП и «Батькивщина». Помимо возмущений в адрес Суперфин, пользователи интернета отметили непригодное состояние помещения, в котором проходило школьное мероприятие. На снимках турнира в глаза бросаются ободранные стены, порванные тряпки на стенах. Некоторые пользователи интернета предположили, что приглашение певицы в вечернем наряде должно было отвлечь внимание общественности от проблем спортивного зала.