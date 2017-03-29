Лукашенко относится к Владимиру Путину как к родному брату

Белорусский лидер недавно публично назвал Владимира Путина родным братом. Также он пообещал журналистам, что будет вести диалог с Москвой без помощи всяких миротворцев и прочих посредников. Об этом пишет агентство «Sputnik Беларусь».

Во время общения с послом Армении Александр Лукашенко рассказал, что терпеть не может различных посредников, встающих во время его общения с представителями других стран. Он подчеркнул, что не будет пользоваться услугами посредников при общении с Путиным, так как считает его родным братом.

Белорусский лидер отметил, что с Владимиром Путиным у него замечательные отношения, поэтому мировой общественности не стоит беспокоиться на этот счет. Он не исключает того, что возможно однажды ему придется с ним стоять спиной к спине и отстреливаться.