Лукашенко рассказал о способах компенсации российских цен за газ

Минск будет компенсировать высокую цену российского с помощью перепродажи российской нефти, цена за которую полностью устраивает Лукашенко, и не будет пересматриваться им в ближайшем будущем. Об этом он заявил в своем интервью телеканалу «Мир».

Александр Лукашенко добавил, что сейчас Белоруссия занимается проведением модернизации нефтеперерабатывающих заводов, несмотря на отличное качество их работы. После чего выход светлой нефтепродукции составит 95%, а это говорит о том, что нефтяной вопрос отпадает автоматически.

Белорусский лидер подчеркнул, что они имеют возможность закупаться нефтью у других государств, перерабатывать её у себя и получать за такую работу неплохую прибыль. Российская сторона это прекрасно понимает, — подвел итог Александр.