Львовская учительница, прославлявшая Гитлера, уволена

Во Львове уволили Марьяну Батюк, которая работала школьной учительницей и депутатом в горсовете. Причиной стала публикация женщины в соцсети, когда она поздравила Гитлера с днем рождения.

В украинском городе Львове недавно разыгрался резонансный скандал. Местный депутат горсовета и по совместительству школьная учительница по имени Марьяна Батюк в день рождения немецкого диктатора Адольфа Гитлера опубликовала в соцсети посвященный ему пост. Вскоре публикация была удалена, но только после того, как известие об этом разлетелось по Интернету и СМИ.

Сегодня, 25 апреля, стало известно, что женщину уволили со школы. Интересно, что после разгоревшегося скандала Марьяна отрицала свою вину, заявив, что ее страничку взломали хакеры и сделали публикацию о Гитлере от ее имени. Отмечается, что специалисты могли проверить версию Марьяны, однако та отказалась предоставить им доступ к своей страничке, тем самым не согласившись на проверку.

Львовский градоначальник Садовый выступил с резкой критикой экс-педагога. Мэр отметил, что недопустимо давать работу в школах людям, которые пытаются прославлять диктатора, убившего миллионы человек.