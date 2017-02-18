«Майдан» в Минске собрал более 2 тысяч протестующих: чего требуют участники

В Минске проходит «Майдан» против налога на тунеядство. Массовая акция протеста, к участию в которой призвал оппозиционер Николай Статкевич, не получила санкции на проведение от властей, поэтому считается незаконной.

Митинг в центре белорусской столицы проходит мирно, жертв и пострадавших нет, однако некоторые участники настроены достаточно решительно. Участники митинга призывают власти отменить декрет о тунеядстве, который был введен белорусскими властями еще в 2015 году.

Кроме того, участники акции протеста требуют также вернуть в страну честные и справедливые выборы, в которых граждане действительно имели бы право голоса. Еще одним требованием к властям является отмена повышения пенсионного возраста в стране.

По сообщениям СМИ, в акции протеста вчера, 17 февраля, участвовали более двух тысяч человек. Белорусские власти считают митинг незаконным, поскольку в РБ для проведения подобных мероприятий требуется получить разрешение от властей. Кроме того, некоторые оппозиционные движения в Белоруссии также не поддержали протестующих, сославшись на то, что митинг прошел ранее планируемого срока.

Так называемый «Марш недунеядцев» был запланирован на пятнадцатое марта, и должен был стать средством выражения общественного протеста против данного закона.

Стоит добавить, что митинг в Минске СМИ уже назвали «вторым Майданом». В частности, во время митинга в центре столицы прозвучала знаменитая песня «Воины света», которая во время киевского Майдана стала неофициальным гимном протестующих.