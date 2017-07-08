Маленькая Захра Гулиева была убита во время обстрела азербайджанского села Алханлы армянскими вооруженными силами шестого июля этого года. Информация об этом быстро облетела многие мировые СМИ, со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Помимо двухлетней девочки погибла и ее бабушка.

Влиятельные средства массовой информации, такие как американская газета “Нью-Йорк таймс”, ИА ВВС, агентства Reuters, информационного ливанское агентство NNA, агентство новостей Ирана IRNA, сообщества ИА тихоокеанских и азиатских стран OANA, международное исламское агентство IINA и другие, ссылаясь на главное новостное агентство Азербайджана АЗЕРТАДЖ, распространили сообщение о нарушении перемирия между военными силами Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Виновником несоблюдения договоренностей являлась армянская сторона, которая вечером шестого июля обстреляла село Алханлы в Физулинском районе Азербайджана. В результате погиб маленький 2-хлетний ребенок — Зухра Гулиева и ее бабушка, еще одна женщина была ранена. Фото окровавленного трупа девочки также широко распространялось вышеперечисленными средствами массовой информации.

В результате, во всем мире было распространено более восьмидесяти сообщений об этом инциденте на арабском, английском, французском, испанском, фарсидском, русском языках, в которых однозначно обвинялась Армения.

Так агентство Reuters писало, что нарушение договора прекращения огня со стороны Армении влечет за собой возникновение опасной ситуации в самом крупном вооруженном конфликте за всю историю Южного Кавказа.