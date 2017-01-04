Марин Ле Пен планируют запретить въезд на Украину

Незалежная планирует запретить въезда Марин Ле Пен в страну. Такое решение последовало после ее высказывания о референдуме в Крыму. Об этом передает российское издание.

«После подобных заявлений от официальных личностей, наша служба должна отреагировать. Думаю, политику закроют въезд в нашу страну, возможно, примут другие меры», — говорит Александр Ткачук, который является руководителем аппарата главы СБУ.

В МИД страны также отреагировали на слова политика. В ведомстве считают, что таким заявлением кандидат на пост главы Франции высказала «неуважение к суверенитету Незалежной». Здесь также отмечают, что высказывания, направленные на нарушение законодательства страны обязательно имеют последствия. Отмечается, что политики из Франции, которые посетили Крым, теперь не могут приезжать на Украину.

Напомним, Крым присоединился к РФ после референдума, в котором большинство его жителей поддержали идею войти в состав России. Это произошло в 2014 году. Французский лидер «Национальный фронт» заявила, что считает данное действие законным и не видит никаких оснований сомневаться в решении народа. Что касается нынешней власти Франции, они не признали такое воссоединение.