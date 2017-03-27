Марин Ле Пен считает, что в скором времени Евросоюз перестанет существовать

Недавно кандидат в президенты Франции пообщалась со своими сторонниками в городе Лилль, где она дала обещание уберечь Францию от глобализации. Также Марин считает, что в скором времени Евросоюз перестанет существовать.

По словам кандидата в президенты Франции, после того, как США выбрали нового президента, а Великобритания вышла из состава Евросоюза, то выборы во Франции можно будет назвать как глобальное восстание граждан. Ле Пен считает, что Евросоюз будет стерт с карты мира, так как ему суждено исчезнуть.

Также кандидат высказалась насчет своих оппонентов в президентской гонке. Она заявила, что пришло время избавиться от глобалистов, которых она назвала предателями интересов Франции.