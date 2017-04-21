Марин Ле Пен считает, что граждане Франции не могут находиться в полной безопасности во время выборов президента страны. Предыдущий теракт, по ее мнению, был спланирован специально, с целью повлиять на результаты выборов. Всем французам она посоветовала не терять бдительности и быть осторожными.

По сообщению ИА ТАСС, глава французской партии “Национальный фронт” Марин Ле Пен опасается новой серии терактов в стране во время проведения президентских выборов, которые начнутся 20 апреля. Расстрел полицейских на Елисейских полях, по ее мнению, спланирован специально с целью запугать граждан и повлиять на исход выборов.

Выступая перед журналистами, Марин Ле Пен заявила, что властям стало известно об отправке на территорию франции смертника от террористической группировки ИГИЛ. Этот человек до сих пор не обнаружен, а значит власти Франции не могут гарантировать полной безопасности своих граждан во время проведения выборов, и уровень террористической опасности в стране является очень высоким.

Политик призвала всех французов быть предельно осторожными, внести в свой распорядок жизни соответствующие изменения и всегда сохранять бдительность.

Напомним, что теракт на Елисейских полях произошел 20 апреля. Француз в возрасте 39 лет (по предварительным данным, связанный с террористической группировкой) расстрелял на Елисейских полях нескольких полицейских. Один из них скончался. Ответным огнем преступник был убит. В прессе появились сведения о его психической неполноценности.