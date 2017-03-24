Марин Ле Пен хочет добиться отмены санкционных "черных списков" Евросоюза

Один из наиболее популярных кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен высказалась за отмену санкционных «черных списков» Евросоюза. Из-за наличия этого списка многие граждане России не имеют возможности попасть на территорию Евросоюза.

Недавно Марин Ле Пен прибыла в столицу России для встречи со спикером государственной думы России — Вячеславом Володиным. В ходе этой встречи Марин Ле Пен высказалась за отмену так называемых санкционных списков Евросоюза. Из-за этого списка многие граждане России не могут попасть на территорию Евросоюза.

Ле Пен назвала наличие такого списка контрпродуктивным действием. Оказывается, она неоднократно высказывалась за отмену санкций против России. В случае победы на выборах, она намерена отменить эти «черные списки» хотя бы на территории Франции.