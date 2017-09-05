Мария Дапирка: Родственники девушки, ожидающей казни, считают, что та стала жертвой шантажа

Родственники Марии Дапирки, ожидающей судебного процесса во Вьетнаме, стали гостями программы Андрея Малахова. Там они высказали свою точку зрения насчет происходящего с Марией.

Мария Дапирка пострадала от наркомафии три года назад. Некий молодой человек по имени Ник, познакомился с Марией за несколько Месяцев до случившегося. На протяжении всех этих месяцев молодой человек красиво ухаживал за девушкой, говорил чувственные слова любви, а после и вовсе сделал предложение стать его женой. Затем от него поступило предложение отправиться в заграничное путешествие. Специально для этого Ник приобрел новый чемодан, который подарил своей возлюбленной. Именно в нем потом вьетнамские сотрудники пограничной службы обнаружили три килограмма кокаина. С тех пор девушка находится в заключении на протяжении трех лет, где ожидает судебного вердикта.

По мнению родственников девушки, пришедших в студию программы «Прямой эфир», она пострадала от рук шантажистов. Как уверили близкие Марии, девушка росла и воспитывалась в интеллигентной семье, поэтому они отказываются верить в то, что девушка добровольно согласилась на перевозку наркотических средств. Скорее всего, это произошло из-за слишком большой доверчивости и наивности влюбленной девушки, которую оказалось довольно просто обмануть. Гости собравшиеся в студии к концу эфира пришли к общему выводу о том, что если приложить достаточные усилия, то девушку можно будут спасти от смертельной казни, которая ей грозит за попытку перевоза наркотиков.