Мария Гайдар стала советником президента Украины: Михаил Саакашвили прокомментировал решение Порошенко

На днях стало известно о назначении Марии Гайдар на должность советника лидера Украины. Бывший губернатор Одесской области отреагировал на эту новость негативно. По мнению Михаила Саакашвили, украинский президент хочет переманить всех его людей. Передает агентство ТАСС.

После появления новости о новой должности Гайдар, которая теперь является советником президента, бывший грузинский глава опубликовал гневный пост в блоге. Он считает, что Порошенко лишает его квалифицированной группы.

«Новым советником украинского лидера теперь стала Маша, ранее она являлась моей советчицей. Я знаю, что ее уговаривали пойти на это около трех месяцев. Все это время Порошенко вел беседы с Бобровской, а также другими членами моей команды. Он предлагал разные должности для них. Думаю, здесь два варианта. Или он врал о моей неэффективной работе в области, а сам имеет обратное мнение. Здесь у нас огромная супергруппа, поэтому он пытается всех переманить. Второй вариант, он имеет страх, что я смогу как-то навредить ему, поэтому лишает без людей», — считает бывший губернатор.

Также он добавил, что на такие интриги у украинского президента всегда много времени, а государству он выделяет совсем мало времени. Украинский деятель отмечает, что в его команду с каждым днем приходит больше людей. Необходимо отметить, что на сегодняшний день Саакашвили является руководителем движения «Движение новых сил».