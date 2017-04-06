Мария Гайдар заняла должность советника Петра Порошенко

Украинский лидер подписал указ о назначении Марии Гайдар на должность своего внештатного советника. С подробностями данного указа можно ознакомиться на официальном сайте украинского правительства.

Мария Гайдар активно ведет политическую и общественную деятельность, а также приходится дочерью известному политику Егору Гайдару. Шесть лет назад она занимала должность вице-губернатора по Кировской области. Свою политическую деятельность в Украине она начала вести с 2015 года, тогда она стала заместителем губернатора города Одессы.

В конце лета того же года она стала гражданкой Украины. Однако потом был принят закон, запрещающий людям с двойным гражданством занимать должности чиновников. Чтобы стать советником Порошенко он решила отказаться от российского гражданства в прошлом году.