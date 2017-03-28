Пресс-секретарь российского МИДа — Мария Захарова, считает смешными слова Петра Порошенко о том, что Россия собирается развалить его страну изнутри. Об этом стало известно после того, как Мария пошутила об этом на своей стене в «Фейсбуке».

Напомним, что недавно президент Украины заявил, что Кремль уже давно осознал, что его страну нельзя взять голыми руками. Петр считает это главной причиной, по которой Москве приходиться предпринимать попытки к подрыву украинского государства изнутри.

Над этими словами посмеялась пресс-секретарь российского МИДа — Мария Захарова, которая написала на своей страничке в «Фейсбуке», что у неё складывается впечатление, будто Петр так выражается о маленьком ёжике или лягушке, но никак не про свою страну.