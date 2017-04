«Мать всех бомб» в действии: Пентагон опубликовал видео мощного удара в Афганистане

Удар ракетой, названной «Матерью всех бомб», в Афганистане попал на видео американских военных и был опубликован в Интернете. Ролик появился в официальном Твиттере Министерства обороны США. На видео зафиксирован непосредственный момент удара, снятый с высоты.

Тринадцатого апреля ВВС Соединенных Штатов нанесли мощный удар с воздуха по позициям террористов «Исламского государства» (запрещенной в России организации) а Афганистане. Как следует из официального сообщения афганских властей, в результате этой атаки были ликвидированы, по меньшей мере, 36 боевиков ИГИЛ, а также крупный склад с оружием. Данных о жертвах или пострадавших среди мирных жителей в США и Афганистане не приводили.

Новейшая бомба GBU-43/B была названа военными экспертами «Матерью всех бомб». Она называется так по праву – это крупнейшая из всех действующих неядерных бомб в мире. Более того, применение ее в Афганистане стало первым в истории.

В официальном Твиттере Пентагона был опубликован ролик, на котором запечатлен момент сокрушительного удара. Видео снималось с высоты полета бомбардировщика. На кадрах запечатлен момент прицела и выпуска бомбы, а также момент соприкосновения ее с землей. От удара произошел сильнейший взрыв. Точные данные о взрывной волне подсчитать сложно, однако масштабы и мощь удара в любом случае оказались очень серьезными. После взрыва в небо поднялись огромные клубы дыма.

A #MOAB bomb strikes #ISIS cave & tunnel systems in eastern #Afghanistan. The strike was designed to minimize risk to Afghan and U.S. Forces pic.twitter.com/7pfBYQzk5F

— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) April 14, 2017