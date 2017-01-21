Мелания Трамп на инаугурации: фото новой первой леди обсуждаются пользователями Сети

Мелания Трамп стала самой обсуждаемой женщиной Америки после инаугурации ее мужа Дональда Трампа. Одни восхищаются красотой первой леди, а другие не понимают, зачем Мелания Трамп копирует наряды Жаклин Кеннеди. Жена избранного президента сама руководила процессом создания платья цвета слоновой кости. Сразу после присяги Трампа «новые хозяева Белого Дома» исполнили танец на балу Свободы.

«Избранная пара Америки» танцевала под «Мой Путь» Сенатры, а таблоиды писали в это время о том, получится ли из бывшей модели хорошая «первая леди». Будет ли она посвящать всю себя благотворительности — школам, онкологическим центрам, приютам? Блистать нарядами, диктовать моду, производить украшения и эффектно появляться на мероприятиях Трамп умеет, но этого мало для успешной деятельности в Белом Доме. Не ей, а Иванке Трамп, дочери президента, пророчат роль «настоящей первой леди» и даже «серого кардинала». Сам же Дональд Трамп мало задумывается, во что он одет, как он выглядит, идет ли ему слишком длинный красный галстук. Мелания Трамп боготворит Жаклин Кеннеди, Дональд Трамп – свою жену. Только он видит сходства своей жены со всеобщей любимицей Джеки Кеннеди.

Словенский город Севница радуется за свою бывшую гражданку Меланию Кнавс, которая стала именитой. Город гуляет, предлагает попробовать торт «Мелания Трамп» и бургер, названный в честь ее супруга. Экскурсоводы готовы не только показать крепость Севницы, но и пройтись по местам «Мелании Трамп», показать улочки, на которых росла новая первая леди.