Мелания Трамп поддерживает только американского производителя

Избранный президент США Дональд Трамп намерен заниматься только внутренней политикой США, а Мелания Трамп формирует свой гардероб только у американских дизайнеров. Потенциальная «первая леди» не пойдет против воли мужа и не будет обеспечивать работой зарубежных стилистов. Кашемировое платье цвета «сахарной бумаги» шил для Трамп Ральф Лорен, американский дизайнер.

Сейчас социологи спорят, потеряет ли господин Лорен клиентуру из-за того, что модно и стильно наряжает жену сексиста, потенциального фашиста и вообще чуть ли не «жену Гитлера». Софи Телле, наряжавшая Мишель Обаму, отказалась шить для супруги республиканца-«домостроевца», дизайнер Том Форд заявил, что бывшая модель кичится богатством и не умеет наряжаться скромнее. Однако тех, кто заявил о желании шить для Мелании Трамп, оказалось на порядок больше – интересно одевать ту, которая знает толк в моде.

Инаугурационная речь супруга убедила Меланию Трамп отказаться от услуг Карла Лагерфельда. Он представляет французский дом «Шанель», а Америка с 20 января будет принадлежать только американцам. Ральф Лорен имеет безупречную биографию с точки зрения республиканцев. Он – не латиноамериканский или азиатский мигрант, и тем более не сириец и не пакистанец. Скромный еврейский юноша «сделал сам себя», пробившись из Бронкса в мир высокой моды. Демократка Хиллари Клинтон тоже была на инаугурации Трампа в костюме от Ральфа Лорена, и дизайнера теперь клеймят «перебежчиком».