Мелания Трамп шокирует Конгресс США костюмом за 10 тысяч долларов

Новый президент США Дональд Трамп одевает свою супругу модно и дорого, и ему все равно что скажет или подумает Конгресс. Скоро глава государства поймет, что к мнению парламента нужно прислушиваться, в том числе и относительно имиджа «первой леди». А пока Мелания Трамп сопровождает мужа в черном костюме за 10 тыс. долларов от Michael Kors Collection.

Стоит отметить, что наряды первой леди США действительно стильные и уместные, конгрессменов не устраивает их стоимость. Журналистки-сторонницы республиканцев пишут, что совсем неважно, что Трамп говорил конгрессу, у его жены потрясающий модный костюм, состоящий из юбки и жакета с широким черным поясом. В то же время настоящая «первая леди», дочь президента Иванка Трамп, явилась на выступление в более скромном наряде. Супруг Иванки Джераж Кушнир все-таки стал советником тестя, и потому молодая женщина будет влиять и на политику отца, и на деятельность мужа.

Пока президент озвучивал на первой сессии Конгресса свою программу, парламент и СМИ оценивали наряды его «любимых женщин». Дочь Трампа оказалась, как всегда, дальновидной: наряд цвета фуксии от английского дизайнера Ролана Муре выглядел стильно, изящно, не вызывающе, а стоил он раза в три меньше, чем наряд мачехи – не больше 3 тысяч долларов. Падчерица затмила Меланию Трамп умелым «политическим ходом»: она оделась у европейца, в то время как отношения США и ЕС не слишком теплые. А миссис Трамп слушается мужа и поддерживает американских дизайнеров.