Мелания Трамп станцевала с мужем под песню Фрэнка Синатры на президентском балу в честь инаугурации

Мелания Трамп отметила избрание своего мужа Дональда Трампа президентом США красивым танцем на праздничном балу в честь этого события. Первая леди Соединенных Штатов стала одной из самых обсуждаемых персон на церемонии инаугурации, уступив разве что самому виновнику события.

Вчера, 20 января, в Вашингтоне, Округ Колумбия, состоялась торжественная церемония инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Мероприятия прошли, как и планировалось: сперва Трамп дал присягу верности американскому народу, выступил с торжественной речью. А ближе к вечеру состоялся традиционный праздничный бал в неформальной обстановке.

Главными «героями» «вечеринки» стали, конечно же, мистер Президент и его Первая леди. Дональд Трамп одел классический смокинг с бабочкой, а Мелания выбрала для бала роскошное платье от дизайнера Эрве Пьера. Изысканный наряд цвета слоновой кости сидел на Первой леди безупречно. Эрве Пьер пошил для нее эксклюзивное платье, в разработке дизайна и кроя которого участвовала и сама Мелания Трамп.

Сам танец тоже получился красивым и изысканным, но достаточно скромным. Новоиспеченные хозяева Белого дома станцевали под музыку Фрэнка Синатры в современной обработке. А во время своего небольшого выступления на балу глава государства еще раз напомнил, что первый шаг уже сделан – он и его команда победили на выборах в то время, когда в их победу никто не верил.