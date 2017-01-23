Новая первая леди США Мелания Трамп возвращается в Нью-Йорк воспитывать сына Баррона, а мужа оставляет в Вашингтоне. Трамп будет вынуждена метаться между двумя крупными городами, но иного выхода семья президента пока не видит. Мелания не хочет потерять сына, поддерживая мужа: предвыборная гонка сделал подростка раздражительным, он не хочет менять нью-йоркскую школу на другую.

Президент заявил, что его большая и дружная семья воссоединится «очень скоро», но если для Иванки Трамп это «скоро» уже наступило, то Баррон Трамп хочет закончить хотя бы этот учебный год в прежней школе с прежними друзьями. Браку четы Трампов уже 12 лет, и Хиллари Клинтон очень хорошо помнит эту церемонию во Флориде. Она сейчас всячески ругает своего оппонента, обвиняет его и поддерживает акции против него, а в 2005 году она с супругом Биллом Клинтоном была гостьей на свадьбе Трампа и Мелании Кнавс. Трамп любит свою жену-модель, видит в ней сходства с Жаклин Кеннеди и дарит только эксклюзивные украшения.

Политологи уверены – из такого «украшения мужа», как Мелания Трамп, не будет настоящей «первой леди». Советовать отцу и усмирять его буйный нрав будет хваткая, «себе на уме» Иванка Трамп-Кушнир. На ребенке Мелании и Дональда Трампов тоже обрушилась слава, которой мальчик не хочет – такая популярность не по нему. Ребенок имеет права побыть просто ребенком, и на этом праве школьника настаивает Челси Клинтон, дочь проигравшей демократки.