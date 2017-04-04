Международный валютный фонд выделил украинской экономике один миллиард долларов

Украинский лидер рассказал, что совет международного валютного фонда посчитал нужным выделить украинской экономике очередной транш в размере одного миллиарда долларов. Об этом Порошенко написал на своей страничке в Фейсбуке.

Этот факт также подтвердила и пресс-служба МВФ, заявив, что они действительно решили предоставить Украине еще один транш. Причём фонд указал также и точную сумму предоставленного транша, который составляет 734 млн. SDR, что эквивалентно одному миллиарду долларов.

Решение МВФ выделить очередной транш связано с недавними скандалами, возникшими вокруг дела о краже главой Национального банка Украины денег, которые были предназначены для финансирования коммерческих банков.