Министр обороны ФРГ хочет сделать военную службу привлекательной для геев

В минувший четверг министр обороны Германии, член правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС) Урсула фон дер Ляйен подписала приказ, в соответствии с которым в программу повседневной боевой подготовки военнослужащих Вооружённых сил всех родов войск — Сухопутных, Военно-воздушных и Военно-морских сил — отныне и впредь включается обязательный курс «Sexuelle Orientierung und Identitt in der Bundeswehr» («Сексуальная ориентация и идентичность в Бундесвере»).

Как отмечено в этом документе, «реализация программы сексуальной идентичности в немецких Вооружённых силах назрела давно. Общественный срез, экстраполируемый и на армию, показывает, что в Бундесвере возникают отношения гомосексуального и бисексуального характера. Чтобы учитывались потребности в такого рода отношениях отдельных граждан и военнослужащих, необходимо провести специальную подготовку среди личного состава». Особо подчёркивается, что «Вооружённые силы Германии должны быть привлекательными. Многообразие нашего воинского контингента, который обладает различными навыками и знаниями, помогает нам создать стабильный и привлекательный Бундесвер.

В рамках курсовой подготовки военнослужащие получат навыки общения с представителями сексуальных меньшинств и, возможно, проведут в такого рода обществах популяризацию военной службы по контракту» (как сообщила газета Bild, по данным самого Министерства обороны, на текущий момент в рядах вооружённых сил ФРГ службу проходят около 17 тысяч геев, бисексуалов и транссексуалов, что составляет примерно 6,6% от общей списочной численности Бундесвера). Первое такое занятие (оно пройдёт в форме семинара) состоится уже 31 января текущего года в Берлине. Проведёт его самолично глава Минобороны Урсула фон дер Ляйен, которая в мирное время является также и главнокомандующим Бундесвера (канцлеру ФРГ командование переходит в военное время).

Сообщается также, что участниками первого семинара станут около 200 высокопоставленных политиков, промышленников, общественных деятелей и военнослужащих. «Новелла» главнокомандующего вызвала недоумение бывшего Генерального инспектора Бундесвера (высший воинский чин в Вооружённых силах ФРГ) Харальда Куята:

«Лично мне не ясен смысл этого события, — цитирует четырёхзвёздного генерала запаса политический журнал Focus. — Мне неизвестно, что гомосексуалисты подвергаются дискриминации в Вооружённых силах. Чтобы сделать Бундесвер более привлекательным, необходимо устранять имеющиеся реальные недостатки».

«Министр ошибочно расставляет приоритеты, — считает спикер фракции СДПГ в Бундестаге по вопросам обороны Райнер Арнольд. — По-настоящему важные темы — такие, например, как рассмотрение проектов вооружения, — в период её пребывания в должности откладываются в долгий ящик. Что же касается её заботы о личном составе Бундесвера, то эти проблемы с помощью таких акций совершенно определённо не решаются».

С Райнером Арндольдом категорически не согласен спикер по вопросам религиозной и миграцонной политики фракции «зелёных» в Бундестаге Фолькер Бек — сам открытый гей и видный функционер ЛГБТ-сообщества: «Представления Арнольда об управлении персоналом находятся на уровне прошлого века. Они по-обывательски реакционны, чем и постыдны. Подобного рода семинары сегодня входят в программу управления персоналом каждого крупного современного предприятия».

Критику в свой адрес отвергает и сама Урсула фон дер Ляйен. Выступая в пятницу, 20 января, в Бундестаге, она, защищая свою инициативу по введению курса «Сексуальная ориентация и идентичность в Бундесвере», заявила следующее: «Это не маргинальная проблема. Тема сексуального разнообразия и равных возможностей имеет прямое отношение к судьбам нескольких тысяч солдат и гражданских служащих Бундесвера. Солдаты не должны подвергаться насмешкам, независимо от того, откуда они призваны, независимо от того, что или кого они любят, независимо от того, во что или в кого они верят. Независимо от всего этого, они вправе рассчитывать на уважение и признание». В отличие от 56-летнего «зелёного» гея Фолькера Бека, 58-летняя христианская демократка Урсула фон дер Ляйен является матерью семерых детей. Но это, пожалуй, единственная принципиальная разница между ними. Как и «зелёные» апологеты политики мультикультурализма, возглавляемая канцлером Ангелой Меркель партия Христианско-демократический союз, которая, по замыслу её первого председателя Конрада Аденауэра, должна было стать «политической родиной» для представителей католиков и протестантов, в наши дни принимает в свои ряды и мусульман — в настоящее время только этнических турок в ХДС более 2000 человек.

По словам известного в Германии активиста ХДС Цихана Сюгюра, «партия не требует от своих членов никаких обязательств по отношению к христианской вере, но требует приверженности свободному демократическому порядку». По вероисповеданию Урсула фон дер Ляйен протестантка — она член Евангелическо-лютеранской церкви Германии (ЕЦГ). Той самой, которая ещё в 2007 году приняла декларацию «Укрепление надёжности и ответственности», одобряющую однополые моногамные партнёрства. Гомосексуальность в ЕЦГ не является препятствием и для возведения в сан. Эту «генеральную линию» Церкви проводят и представленные в Бундесвере священники ЕЦГ (капелланы). Пожалуй, что при таком раскладе партию Христианско-демократический союз впору переименовывать в «Постхристианский демосюз». Но вернёмся к заявлению, сделанному Урсулой фон дер Ляйен днём пятницы, 20 января, в ходе её выступления в Бундестаге в защиту курса «Сексуальная ориентация и идентичность в Бундесвере».

По иронии судьбе, всего несколькими часами позже 45-й президент США Дональд Трамп, вступив в должность главы государства, послал мощный сигнал всему мировому гей-сообществу: по его распоряжению с официального сайта Белого дома была удалена страница, посвященная лицам нетрадиционной сексуальной ориентации, предназначавшаяся для публикации законодательных решений и новостей, связанных с защитой прав секс-меньшинств. Как пишут в связи с этим американские СМИ, с сайта Белого дома аббревиатура ЛГБТ исчезла вообще — новая администрация США не разделяет взглядов своих предшественников в отношении сексуальных меньшинств. Так, вице-президент Майк Пенс, с 2013 года занимавший пост губернатора Индианы, известен как противник абортов и расширения прав представителей ЛГБТ-сообщества. Интересно, как теперь поведут себя в этом вопросе власти Германии, привыкшие во всём следовать в фарватере политики Вашингтона?