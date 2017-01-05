Мировые новости: в Сирии и Турции прогремели взрывы

В сирийском городе Джебла произошел теракт. Взрыв прогремел в центре, взрывное устройство находилось в автомобиле. Об этом передает издание «LENTA.RU».

В результате происшествия 9 человек скончались на месте, 25 ранены, сгорели машины, серьезные повреждения получили дома, магазины. Сообщается, что раненые сразу были доставлены в ближайшие медицинские учреждения. Врачи рассказывают, что число жертв может возрасти, так как на сегодняшнюю минуту спасателями до сих пор проходит разбор обломков. Что касается пострадавших, многие находятся в критическом состоянии. О том, кто является виновником теракта пока неизвестно, никто из террористических организаций не взял на себя ответственность.

Еще один теракт произошел в городе Измир, который находится в Турции. Данное происшествие произошло после требования полиции водителю остановиться у блокпоста. После этого, террористы, которые находились в автомобиле, попытались сбежать и привели в действие взрывчатку, находившуюся в машине. Это произошло около здания суда. Сообщается о смерти двух человек и 10 пострадавших. Правоохранительные органы успели застрелить двух атаковавших, у которых были с собой автоматы Калашникова и гранаты. Сейчас полиция ведет розыски третьего террориста. Власти Турции утверждают, что за данным нападением стоит Рабочая партия Курдистана.