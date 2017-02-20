Митинг против налога на тунеядство: вынужденные безработные вышли на улицы в Белоруссии

Вынужденные безработные Беларуси вышли на митинг против «налога на тунеядства». Гомель, как второй по величине город страны, дал понять, что иногда можно сидеть без работы не по своей воле и своей вине. У вынужденного безработного нет денег, чтоб каждый год незанятости платить по 200 долларов в казну. Люди шли от площади восстания до площади Ленина с плакатам: «Я не тунеядец».

Александр Лукашенко, президент Беларуси, считает многолетние поиски работы «по специальности, с достойной зарплатой и карьерным ростом» иждивенством. С явлением надо бороться: у людей должен появиться стимул хоть с чего-то начинать, и стимулом станет ежегодный штраф. На митинг в Гомеле вышли 1,5 тыс. человек, Витебск и Могилев тоже придут, но участников будет значительно меньше. Несмотря на то, что акции не были согласованы с властями – местная милиция не трогала митингующих. Но и дать добро чиновники не могли: лучше бы участники искали работу, государству дорого содержать иждивенцев.

Сегодня, 19 февраля на улицы Витебска вышли безработные и сочувствующие. 250 человек собрались благодаря интернету и соцсетям, но санкций со стороны государства пока не последовало. Чтоб президент не подумал, что митингующим лишь бы не искать работу, людей созывали в полдень воскресного дня. На митинг собрание людей было мало похоже, белорусы не привыкли устраивать митинги, большинство пришли выплеснуть свою боль. Никто не принес с собой крышку от кастрюли, витебляне не топали и не хлопали, не требовали импичмента Лукашенко. Но все домохозяйки, которых «декрет №3» автоматически сделал иждивенками, не согласны ни с таким положением вещей, ни с зарплатами своих мужей-кормильцев. Вероятно, будут собираться подписи за отмену «налога на тунеядство».