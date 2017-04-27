﻿

Как сообщает одно из информационных агентств Латвии, известному танцору Михаилу Барышникову предоставлено гражданство Латвии, которая приняла решение о предоставлении такого статуса известному на весь мир танцору. Теперь Михаил Барышников имеет двойное гражданство.

Михаил Барышников
Фото: botinok.info

Латвийское правительство приняло единогласно постановление, по которому известному танцору Михаилу Барышникову можно было бы предоставить гражданство страны.  Поскольку сам Барышников родился в Латвии и сделал весомый вклад в развитие хореографического искусства страны и мира, то ему такой статус был предоставлен за особые заслуги перед родиной.

Михаил Барышников живет в США, эмигрировал оттуда из Канады, где он проживал с 1974 года.  Является гражданином США, а, следовательно, имеет право иметь двойное гражданство. Этим правом он и воспользуется, получив гражданство Латвии.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА