Как сообщает одно из информационных агентств Латвии, известному танцору Михаилу Барышникову предоставлено гражданство Латвии, которая приняла решение о предоставлении такого статуса известному на весь мир танцору. Теперь Михаил Барышников имеет двойное гражданство.

Латвийское правительство приняло единогласно постановление, по которому известному танцору Михаилу Барышникову можно было бы предоставить гражданство страны. Поскольку сам Барышников родился в Латвии и сделал весомый вклад в развитие хореографического искусства страны и мира, то ему такой статус был предоставлен за особые заслуги перед родиной.

Михаил Барышников живет в США, эмигрировал оттуда из Канады, где он проживал с 1974 года. Является гражданином США, а, следовательно, имеет право иметь двойное гражданство. Этим правом он и воспользуется, получив гражданство Латвии.