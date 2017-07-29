Михаил Лесин: Вашингтонская полиция опровергла появившуюся в газете BuzzFeed статью о том, что смерть бывшего министра по делам печати РФ является убийством. Официальный представитель столичного полицейского управления заявила, что смерть высокопоставленного чиновника — это несчастный случай.

По сообщению ИА ТАСС, представитель вашингтонской полиции не подтвердила появившиеся в издании BuzzFeed сведения о том, что смерть бывшего российского министра Михаила Лесина — это заказное убийство. По словам Рэчел Рид, она не понимает, откуда взяла такую информацию газета, так как официальным расследованием этой смерти занималось вашингтонское управление полиции и только оно вправе выдвигать какие-либо официальные версии.

Рэчел Рид заявила, что еще в 2016 году они пришли к выводу, что Лесин умер в результате несчастного случая, но после того, как BuzzFeed опубликовала информацию о его, якобы, заказном убийстве, Рэчел снова поговорила с людьми, имеющими отношение к расследованию этого дела. Все они заявили, что их мнение и выводы не изменились. Но, конечно же, добавила, если появятся новые факты, они готовы принять их во внимание и начать следствие заново.

Напомним, что расследование по делу Михаила Лесина было завершено американской полицией в октябре прошлого года. Правоохранители установили, что в ноябре 2015 года Лесин вошел в своей номер отеля, после того, как выпил очень много алкоголя. На следующий день утром он был найден мертвым.

Неофициальные источники подозревают в убийстве Лесина высшие структуры США или ищут во всем этом след Кремля.