Михаил Саакашвили ведет активную борьбу против режима, который действует сейчас в Украине. Бывший грузинский президент ожидает, что уже вскоре в стране может начаться народный импичмент. Ранее в украинской столице состоялся митинг сторонников политического курса Саакашвили.

Михаил Саакашвили, в прошлом президент Грузии и губернатор Одесской области, прогнозирует в украинском государстве народный импичмент. Подобное событие может произойти уже в следующем месяце.

«Если они (власти) будут продолжать игнорировать наши требования, то 3 декабря я предлагаю начать процесс народного импичмента. Пусть народ это сделает», − заявил политический деятель.

Кроме того, Саакашвили считает, что 12 ноября нужно провести акцию протеста против нынешнего украинского режима. Сам он заявил, что посетит данное мероприятие на Михайловской площади в Киеве вместе со своей семьей. Михаил Саакашвили придерживается мнения, что в стране следует провести марш с требованием принять законы об антикоррупционном суде и импичменте.

Вчера, 7 ноября, около здания Верховной Рады в городе Киеве состоялся митинг сторонников Михаила Саакашвили. Организаторы мероприятия образовали возле здания целый палаточный городок, поставили также ящики для сбора денег ради поддержки добровольческого движения «Майдана». На акцию протеста пришли порядка тысячи активистов. Участники выступили с требованиями об отмене неприкосновенности депутатов, а также настояли на необходимости создания антикоррупционного суда.

По словам бывшего главы Грузии, украинские власти заставили митингующих разойтись и не выполнили те требования, которые выдвигали протестующие граждане. По мнению Саакашвили, такое равнодушие правителей Украины может привести к тому, что в государстве начнется «марш миллионов».