Вчера молдавские власти направили в российское посольство требование к пяти дипломатам покинуть страну в течении трех суток. Это решение стало настоящим ударом по налаживающимся Российско-Молдавским отношениям.

Однако, молдавское правительство и министерство иностранных дел такое решение не подтвердили официально. Данная информация была подтверждена только российским дипломатом в Кишиневе и официальным представителем российского МИДа. Как считает российское министерство иностранных дел, такие действия со стороны правительства Молдавии говорят о политическом кризисе внутри страны, а также очевидно, что они были приняты для того чтобы воспрепятствовать курсу сближения Молдавии и России.

«Уверен, что они не понимают, какую цену придется заплатить нашей стране и в какую сложную и рискованную ситуацию они могут поставить нашу страну и наш народ. Они пошли на этот грубый шаг, который не останется без негативных последствий», — прокомментировал действия молдавского правительства Додон.

Молдавский президент незамедлительно отреагировал на такое резкое решение правительства. Он заявил, что очень сильно возмущен подобного рода действиями и осуждает его в самой жесткой форме. Додон добавил, что молдавское правительство не понимает какими последствиями может обернуться для страны решение вязаться в «игры военных структур НАТО».