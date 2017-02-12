«Море китов»: суицидальные «группы смерти» добрались до Украины

Суицидальные сообщества в социальных сетях, «Море китов», «Тихий дом» и другие, дошли до украинских подростков. Судя по всему, география так называемых «групп смерти» расширяется с каждым днем. Теперь расследованием пропаганды самоубийств среди подростков занимаются и украинские полицейские.

Накануне пресс-служба МВД Украины опубликовала официальный релиз, в котором обратилась к гражданам с предостережением от деятельности так называемых «групп смерти». Украинская киберполиция выявила список потенциально опасных сообществ в социальных сетях, а также пользователей, которые состоят в этих сообществах.

Власти обратились к родителям с просьбой наблюдать за поведением и психологическим состоянием детей более тщательно. Особое внимание стоит обратить тем родителям, чьи дети слишком много времени проводят в социальных сетях, особенно в ночное время суток, ведь, как правило, задания администрацией «групп смерти» выдаются именно ночью.

Кроме того, полиция советует родителям понаблюдать за поведением детей и следить за тем, наносят ли они себе какие-либо увечья. Если на кожном покрове руки у подростка найдены характерные царапины, изображающие кита или другие подозрительные рисунки, стоит немедленно принимать соответствующие меры. В частности, в таких случаях лучше всего обратиться к квалифицированному психологу и психиатру, но при этом давить на ребенка не советуется.