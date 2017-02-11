«Море китов» в Новой Зеландии: еще двести особей выбросились на берег

В Новой Зеландии на берег снова выбросилась стая китов. Около двухсот особей оказались на берегу спустя сутки после того, как местные жители увидели еще одну большую стаю китов на берегу. Ученые и зоозащитники пока не могут объяснить этот феномен.

Трагедия произошла в том же регионе Новой Зеландии. Первое массовое самоубийство китов произошло в популярной бухте Годен Бей. В первом случае на берег выбросились около четырехсот особей, а спустя сутки еще около двухсот.

Зоозащитники отмечают, что это – самый масштабный случай самоубийства китов, известный современной науке. Ранее в Таиланде на берег выбросились около сотни китов, и тогда людям удалось спасти только около тридцати особей.

В данном случае ситуация более сложная. Зоозащитники в Новой Зеландии призывают к помощи волонтеров. Единственное, что в таком случае может сделать человек – это поливать выбросившегося кита водой, а также попытаться транспортировать его к воде.

Справиться с последней задачей бывает порой очень непросто. Киты – очень массивные животные, перенести их к воде в одиночку невозможно. На каждую особь может понадобиться несколько человек.

Тем не менее, помогать выбросившимся китам принялись сотни волонтеров со всей страны. Люди съезжаются к берегам в Новой Зеландии, чтобы хотя бы попытаться спасти китов.