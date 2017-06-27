«Мусорная война» во Львове: 5000 человек собрались на общественное собрание

«Мусорная война» во Львове продолжается. На днях местные жители собрались на площади Рынок, чтобы обсудить решение проблемы. На собрание пришло около 5000 людей, они поддержали позицию местного самоуправления, отметив, что город сможет выстоять.

На днях жители Львова вышли на площадь Рынок, чтобы обсудить проблему накопившегося мусора в городе. В пресс-службе городского совета отметили, что на собрание пришли около 5000 человек, все они поддержали позицию местного самоуправления и отметили, что город сможет выстоять. На центральной площади также присутствовал Андрей Садовый, который является мэром города. По его словам, мусорная блокада, которая была искусственно организована, начала давать трещину.

Свое мнение о проблеме высказал и глава партии «Самопомощь». По утверждению Олега Березюка, Львов оказался в такой ситуации из-за своей успешности. Политик отметил, что с премьером страны и президентом проводились беседы на эту тему, но людей до сих пор игнорируют.

«Когда государственный деятель является во главе украинского государства, он должен уважать украинцев. Но политическая конкуренция делает из людей животных. И они издеваются над нами, чтобы показать стране, что мы ничего не стоим. Поэтому должны помнить – никто нас не защитит, если не мы сами!», — обратился к жителям Львова Березюк.

Необходимо отметить, что среди присутствующих на сборе были и те, кто посчитал организаторов мероприятия сепаратистами. Несмотря на сложившуюся ситуацию в городе, люди продолжают исправно вносить плату за вывоз мусора.

Напомним, Игорь Танчин ранее заявил, что ситуация зашла в тупик, так как с самого начала приобрела политические черты. Он отмечает, что Садовой решил сделать себе репутацию, как политика имеющего заслугу перед тем, что Львов является единственным населенным пунктом европейского образца в стране. И тогда политические оппоненты попытались развеять данный миф. По заявлению эксперта, подобные катастрофические ситуации наблюдаются во всех украинских городах.